Schokkend: auto rijdt in op demonstranten in Tel Aviv

12:12 Video

Demonstranten die tegen een omstreden hervormingswet protesteren krijgen maandagavond te maken met een roekeloze automobilist. De bestuurder rijdt op volle snelheid in op demonstranten, zijn motief is onduidelijk. Let op, de beelden kunnen als schokkend ervaren worden.