Jeroen van der Boom deelt pijnlijke blunder

In het programma Ik Neem Je Mee gaat Jeroen van der Boom op pad met iemand die een ongewone, bijzondere of belangrijke dag voor de boeg heeft. Aad gaat met pensioen en wordt door Jeroen naar zijn laatste werkdag in het Amstel Hotel gebracht. De hele aflevering is maandag om 21:30 uur te zien op SBS6.