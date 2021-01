Martien Meiland geïrriteerd door vraag over verhuizing

Video

Deze zomer namen de Meilandjes hun intrek in een boerderij in het Gelderse Hengelo. Maar nu de gemeente het gezin heeft gewezen op het feit dat ze het bestemmingsplan voor de woning niet nakomen, zijn ze van plan om alweer de verhuisdozen in te pakken. Verslaggever Jordi Versteegden vroeg inwoners van Hengelo wat zij ervan vinden èn hij bracht een afscheidscadeau langs bij Martien.