Zelf desinfect maken met Aloë Vera

Vrouw

Het is nog steeds lastig om aan desinfect/sanitizer te komen in de winkels. Dus dan gaan we het toch gewoon zelf maken met dr. Green? Met als hoofdingrediënten pure ethanol en verse Aloë Vera bladen is dat in een handomdraai gebeurd. Kim Querfurth van Vrouw neemt de proef op de som en doet voor hoe het moet.

Stap 1

Snijd de stekels aan beide kanten van het blad weg.

Stap 2

Snijd het blad doormidden zodat je nu twee helften hebt.

Stap 3

Lepel de (kleverige!) gel uit het blad aan beide kanten.

Stap 4

Doe deze gelstukken samen met 120 ml ethanol in een kom en maak het glad met de staafmixer. Voeg eventueel wat verse citroensap of etherische oliedruppels toe voor een lekkere geur.

Stap 5

Giet de vloeistof in het flesje met een kleine trechter. Klaar is je desinfecterende handgel!

Aloë vera is trouwens ook goed bij de behandeling van eczeem, brandwonden, zonnebrand, littekens, stria en acné. De ingrediënten zijn te bestellen op drgreen.nl