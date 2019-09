Sjanine (48): Ik verloor 40 kilo door een maagverkleining

Vrouw

VROUW lezeres Sjanine kwam in 15 jaar tijd flink wat kilo’s aan én verloor ze weer: ,,Op mijn zwaarst woog ik 117 kilo.” Ondanks verwoede pogingen de kilo’s kwijt te raken, bleef ze aankomen. ,,Daarom heb ik in 2016 een maagverkleining gehad. In een jaar tijd verloor ik 40 kilo.”