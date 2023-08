Opmerkelijk: seksspeeltjes ritueel verbrand

20:08 Video

Op het Indonesische eiland Bali zijn seksspeeltjes, tabak en alcohol vernietigd. Over de periode van januari tot en met juni wist de douane van Bali 27 seksspeeltjes in beslag te nemen. De speeltjes zijn verboden in het land en vallen onder de wet pornografie.