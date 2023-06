Titanic-drama: zo ziet de vermiste onderzeeboot eruit

20 jun. Video

In Boston (VS) is sinds zondag een duikboot vermist die gebruikt wordt om toeristen naar het wrak van de Titanic te laten duiken. De boot is in de Atlantische Oceaan spoorloos verdwenen. In een video is te zien hoe de onderzeeër eruit ziet van binnen.