Ronald de Boer over Qatar: ‘Ik heb geen spijt’

Video

Ronald de Boer is ambassadeur van het WK in Qatar en liet zich de afgelopen tijd opvallend positief uit over het omstreden toernooi. Volgens hem kloppen de cijfers van de doden die vallen bij de bouw van de stadions niet. Voorafgaand aan de premiere van de film Louis reageert hij op de kritiek die hij kreeg op zijn uitspraken.