12 aug. 2016 in SPORT

"Ik zit met mijn hoofd nog helemaal in Rio. Als ik terug mag, ben ik fit en gemotiveerd om de finale te turnen. Daaraan meedoen is al heel erg mooi. Of ik nadat ik zoveel heb meegemaakt nog kans maak op een medaille weet ik niet, maar ik zal tot het uiterste doorzetten."