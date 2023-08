F1 terug in Zandvoort: 'Hoe is dit in godsnaam mogelijk?'

14:59 Video

Het Formule 1-seizoen wordt dit weekend hervat in Zandvoort. Voor de derde keer sinds de terugkeer nemen de coureurs het tegen elkaar op op het bekendste circuit van ons land. F1-verslaggever Erik van Haren over de status van het circuit in Zandvoort, de toekomst en hoe de coureurs zich vermaken in Nederland.