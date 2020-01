Zo zou Saoedische prins telefoon multimiljardair hebben gehackt

Video

Volgens The Guardian zit de Saoedische kroonprins Bin Salman achter de hack van de telefoon van Jeff Bezos, de rijkste man van de wereld. Door de hack kwam gevoelige informatie over de eigenaar van Amazon op tafel te liggen die uiteindelijk voor de scheiding met zijn vrouw zorgde. Volgens correspondent Ralph Dekkers was zelfs de schoonzoon van Donald Trump mogelijk betrokken bij de hack.