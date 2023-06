Gordon op de vlucht na dramatisch tv-afscheid: 'HIER zit hij nu weer!'

07:01 Video

Strikt Privé geeft hoofdredacteur Evert Santegoeds iedere week een uniek kijkje achter de verhalen van zijn weekblad. Deze week over Estelle Cruijff die non-stop op vakantie lijkt. De grote vraag is: waar doet ze het allemaal van? Verder: Gordon lijkt op de vlucht na het dramatische einde van zijn SBS6-carrière èn wat hield de ex van Helene Fischer geheim voor de buitenwereld?