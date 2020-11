Gerard Cox grapt: 'Ik was fout in de oorlog'

In de vierde aflevering van Sterren op het doek gaat Özcan Akyol in gesprek met Gerard Cox over zijn tijd in de oorlog. In het Oude Luxor Theater wordt de 80-jarige entertainer geportretteerd. De aflevering van Sterren op het doek was afgelopen zaterdag te zien.