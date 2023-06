Hilariteit om vraag aan Virgil van Dijk: 'Deze vraag moest je stellen hè?'

20:38 Video

In zijn geboorteplaats Breda opende voetballer Virgil van Dijk woensdag een Cruijff Court. Eerder opende de Oranje-international al een Court in Liverpool, de stad waar hij momenteel speelt. Daarmee is hij de eerste voetballer met twee Cruijff Courts.