Terror Theo betuigt spijt van homo-opmerking in Big Brother

Video

Big Brother-bewoner Theo heeft besloten het huis na twee weken vrijwillig te verlaten. Vorige week werd hij door de redactie van het programma nog op het matje geroepen over zijn taalgebruik richting medebewoners. Zo sprak hij over ‘een stelletje homo’s’. In een video op Instagram biedt Theo hiervoor zijn excuses aan.