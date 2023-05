Zangeres Tabitha bijna de mist in: 'Oh, grapje!'

05 mei Video

Het is Bevrijdingsdag en traditiegetrouw vliegen op deze speciale dag de ambassadeurs van de vrijheid per helikopter over het land, om op verschillende festivals de vrijheid te vieren. Dit jaar zijn dat drie zangeressen: Froukje, Meau en Tabitha. De Telegraaf sprak de dames vlak voor hun eerste vlucht van de dag.