KIJK LIVE: Kamer debatteert over doorstart huidige coalitie

Video

Informateur Johan Remkes licht woensdag zijn eindverslag toe in een debat in de Tweede Kamer. Afgelopen week werd bekend dat VVD, CDA, D66 en CU gaan onderhandelen om een nieuw kabinet te vormen. Kijk hier live mee naar het debat. Beeld via Tweede Kamer.