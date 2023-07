Arts waarschuwt voor gevaarlijk vet: 'Hier word je ziek van'

Meer dan de helft van de Nederlanders is te dik. Om de strijd tegen overgewicht te winnen, is door artsen een nieuwe richtlijn ontwikkeld. Hierbij wordt met name gekeken naar de hoeveelheid buikvet en de risico's daarvan. Verslaggever Hein Keijser zoekt uit hoe dat zit.