'Zo erg is Amsterdam de enorme cruiseschepen zat'

Iedereen die weleens in Amsterdam bij het IJ loopt, fietst of rijdt ziet ze liggen. Cruiseschepen met gigantische afmetingen die als een ruimteschip midden in de stad liggen. De gemeenteraad wil ervanaf. Ze vervuilen en zorgen voor een te grote piek aan toeristen die niets uitgeven. Dit tot grote consternatie van de internationale reiswereld. Stadsverslaggever Marijn Schrijver volgt het dossier op de voet.