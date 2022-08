Bijzonder: Dit detail ging mee in kist prinses Diana

Video

Het is woensdag 25 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam tijdens een tragisch ongeluk in Parijs. Royaltywatcher Sam Hoevenaar dook in de geschiedenis van ‘Lady Di’. Ze sprak met mensen die dichtbij haar stonden en zij deden een aantal bijzondere onthullingen. Dit alles is te zien in documentaire ‘Prinses Diana, 25 jaar later’ die op woensdag 31 augustus om 20.30 uur wordt uitgezonden bij Net5.