Verplicht het leger in: 'Voor 300 euro sta ik er!'

Video

Het ministerie van Defensie bekijkt of Nederland een ’dienstplicht’ naar Scandinavisch voorbeeld kan invoeren. Zweden en Noorwegen krijgen hier duizenden rekruten per jaar mee en bestrijden zo de personeelstekorten bij de krijgsmacht. Jongeren in Nederland lijken nog niet staan te springen.