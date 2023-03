Heftige schietpartij in Roosendaal gefilmd

Video

De politie deelt beelden van een schietpartij op 3 maart aan de Philipslaan in Roosendaal. Bij het incident is een negentienjarige Roosendaler gewond geraakt. De politie heeft een vermoeden wie de schutter is en is op zoek naar de persoon. Volgens bronnen bij de politie zou het gaan om de 32-jarige Fouad El M. uit Breda, die oorspronkelijk uit Roosendaal komt. Heeft u tips? Bel dan naar 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.