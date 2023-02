PVV clasht met GL over discriminatie: ‘U zit hier gewoon te liegen!'

In het eerste officiële lijsttrekkersdebat voor de Eerste Kamer, van WNL Op Zondag, botsen Marjolein Faber (PVV) en Paul Rosenmöller (GL) wanneer zij discussiëren over het woonbeleid in Nederland. Rosenmöller beschuldigt de PVV van discriminatie, wat leidt tot veel weerstand.