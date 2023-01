Jan Smit open over donkere tijd: ‘Ik was obsessief’

Video

Jan Smit is weer helemaal ‘boven Jan’ na een donkere periode waarin hij een stevige burn-out had. Donderdagavond maakt de zanger een nieuwe start tijdens zijn nieuwe theatertournee. Verslaggever Jordi Versteegden zocht de Volendammer vlak voor de eerste show op voor een gesprek over de moeilijke tijd die achter hem ligt en ook over het stoppen van Nick & Simon.