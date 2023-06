Confrontatie De Jonge na stortvloed kritiek: ‘Echt niet mee eens!’

18:30 Video

Woonminister Hugo de Jonge heeft een nederlaag geleden in de Tweede Kamer. Zijn voorstel om huiseigenaren te kunnen dwingen hun woning alleen te verkopen aan mensen met een laag- of middeninkomen heeft het niet gehaald. Ook de VVD was faliekant tegen. Verslaggever Pim Sedee trof De Jonge, die toch achter zijn plan blijft staan.