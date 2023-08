‘Dit is onder de gordel en een persoonlijke aanval van Van Hooijdonk'

Er staat weer een midweek Europees voetbal op het programma. We bespreken de voorronde-duels van PSV, FC Twente en AZ. Verder hebben we het met chef voetbal Valentijn Driessen over de uitspraken van Pierre van Hooijdonk aan het adres van Ajax-trainer Maurice Steijn.