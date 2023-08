‘Friso kon net zo onverwachts uit de hoek komen als Claus’

Het is deze zaterdag op de dag af tien jaar geleden dat prins Friso overleed na een ski-ongeluk bij het Oostenrijkse Lech. Ondanks dat het tien jaar geleden is, staat de broer van koning Willem-Alexander en prins Constantijn in ieders geheugen gegrift. Zo ook bij koningshuisdeskundige Pieter Klein Beernink.