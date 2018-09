BN’ers trotseren regen op rode loper Gouden Kalverengala

Nieuws

Vanavond is de afsluiter van de 37ste editie van het Nederlands Film Festival, het Gouden Kalverengala waarbij de Gouden Kalveren worden uitgereikt. Nora, die voor de film Layla M. een tijdje 'radicaal' was biecht aan Telegraaf VNDG op dat zij 'een beetje' fan is van concurrente Rifka Lodeizen en Martin Koolhoven deelt hoe trots hij is, want Brimstone gaat in de Engeland in première.