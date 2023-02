MAFS-Loes oneerlijk?! 'Zeg dát dan, dit is zielig!'

Video

Sinds deze week lijken de meeste koppels in Married at first sight ineens de eindstreep niet meer te halen. Zo is het tussen Loes en Wichian ineens een stuk minder gezellig dan tijdens hun huwelijksreis. Karlijn Bernoster bespreekt met reality tv-kenner Eva van Riet wat hen opviel in de nieuwste aflevering.