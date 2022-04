Rachel Hazes geraakt door kankerpatiënt: ‘Dit is heftig’

Video

In een nieuw seizoen van BN’ers In het Ziekenhuis maken Natasja Froger, Philippe Geubels, Rachel Hazes en Caroline van der Plas van dichtbij mee hoe het is om dag en nacht voor patiënten te zorgen. In de eerste aflevering maakt Rachel kennis met een gescheiden vrouw die aan haar chemokuur is begonnen. De hele aflevering is woensdagavond om 20:30 uur te zien op SBS6.