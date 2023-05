Dit mogen we NIET zien tijdens kroning Charles!

05 mei Video

Hij heeft er nogal lang op moeten wachten, maar op zijn 74ste gaat het dan eindelijk gebeuren. Charles wordt zaterdag gekroond tot de nieuwe Britse koning. Het gebeurt uiteraard in de wereldberoemde Westminster Abbey in Londen. Koningshuisverslaggever Pieter Klein Beernink weet wat we van deze historische dag kunnen verwachten.