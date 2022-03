‘Mijn man rende brandende flat in’

Video

Aan de Dennenstraat in Leeuwarden heeft in de nacht van zondag op maandag brand gewoed. Twintig woningen werden ontruimd en volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er een gewonde gevallen. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Een dappere overbuurman rende het brandende gebouw binnen om de bewoners te waarschuwen.