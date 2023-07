Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf

Klungelige brandstichter pleegt aanslag op woning met slapende kinderen

09:02 Video

Een onbekende man pleegt op dinsdag 18 juli rond 01.45 uur een levensgevaarlijke aanslag met een brandbom bij een woning aan de Zwembadweg in Geldrop. Het gezin met nog kleine kinderen dat er woont, ligt op dat moment te slapen. Door middel van een stoel probeert de man over een muur naast het huis te klimmen, maar dat gaat hem nog niet al te makkelijk af. Hij komt zelfs lelijk ten val als hij eraf probeert te springen omdat een auto nadert. In de tuin aangekomen, steekt hij de brandbom aan die meteen afgaat. De politie houdt er rekening mee dat de man hierbij zelf gewond is geraakt en brandwonden of verschroeide wenkbrauwen of wimpers heeft opgelopen. Daarna volgt nog een tweede en een derde explosie. De man rent hard weg naar zijn iets verderop geparkeerde donkere Toyota Aygo X. Het huis en de auto van het gezin raken zwaar beschadigd. Gelukkig bleven de bewoners ongedeerd. Heb jij een vermoeden wie dit is? Eventueel in combinatie met zo’n donkere Toyota Aygo X? Of weet je waarom juist bij dit huis brand werd gesticht? Geef dan je tip door via het tipformulier www.politie.nl/telegraaf. Bellen kan ook via de gratis tiplijn 0800-6070 of tip volledig anoniem 0800-7000.