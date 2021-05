Geschrokken Belg: ‘Waarom loopt het leger hier niet?’

Video

In België is een klopjacht gaande op Jurgen Conings, een militair die zich vermoedelijk met gestolen wapens ergens schuilhoudt. Bij het Dilserbos, net over de grens met Limburg, is zijn auto gevonden met daarin ook zware wapens. Omwonenden werden dinsdag verrast door speciale eenheden die door de straat trokken.