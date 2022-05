Lawaai-toerist teistert Amsterdam

Video

Grote groepen die dronken tot diep in de nacht feesten, joelen en daarna ordinair hun blaas legen. De lawaai-toerist is weer terug in Amsterdam. Tot grote ergernis van de bewoners in het Centrumgebied. De gemeente heeft al strengere maatregelen ingevoerd zoals een vervroegd alcoholverbod, maar strengere handhaving is volgens bewoners en ondernemers van het gebied ook hard nodig.