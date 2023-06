Als gewone man naar de ruimte? ‘Ook hier gaat het een keer mis’

Zin in een trip naar de ruimte? Wie weet kun je het binnenkort echt gaan meemaken. Donderdag is er al een commerciële vlucht van Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Richard Branson. Ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg waarschuwt dat deze nieuwe ontwikkeling niet geheel zonder risico is.