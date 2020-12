Roze motormoeder middelpunt van Den Haag: 'Doet pijn aan je ogen'

Video

In Hotter Than My Daughter is woensdagavond de Haagse Wendie te zien. Haar kledingkast puilt uit van knalroze, sexy en uitdagende kleding. Goede vriendin Dini vindt de kledingkeuze ordinair en kan het niet langer aanzien. De hele aflevering is op woensdag om 21:30 uur te zien op RTL 5.