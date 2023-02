Woede om Roald Dahl-wijzigingen: ‘Mensen zijn gewoon dik en lelijk’

Video

Bekende personages in de kinderboeken van Roald Dahl worden in de nieuwste Britse editie niet langer dik, lelijk of stom genoemd. Zo'n honderd wijziging leiden vooral tot een andere typering van personages. Uitgeverij De Fontein, die de boeken in Nederland uitgeeft, is kritisch op het besluit. Ook op straat wordt er verontwaardigd gereageerd.