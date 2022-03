'Niet gebleken dat Onana beste Ajax-keeper is'

Video

Ajax slaagde er dinsdag niet in de volgende ronde van de Champions League te halen. De Amsterdammers verloren van Benfica (0-1) en moesten daardoor, als eerste Nederlandse club dit seizoen, het Europese podium verlaten. Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, was na afloop niet te spreken over het optreden van doelman André Onana.