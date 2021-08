Saskia is stuntvrouw: ‘Mijn droom is brandend uit een gebouw vallen’

Video

Saskia Neville (29) is een van de weinige stuntvrouwen in Nederland. Inmiddels doet ze het werk al vier jaar voor binnen- en buitenlandse films en series, zoals Penoza en Wonder Woman. In brand staan, van grote hoogtes springen of een autocrash veroorzaken. Voor Saskia is niets te gek. Aan Wilson Boldewijn vertelt ze in Spraakmakend over haar indrukwekkende baan.