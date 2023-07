Vakantiegangers opgelet: 'Dit noodweer houdt nog wel even aan'

11:32 Video

Het is noodweer bij het Gardameer in Italië. De enorme hitte van de afgelopen dagen zorgt ook voor onweersbuien, legt meteoroloog bij Weerplaza Roosmarijn Knol uit. Ze denkt dat het extreme weer nog wel even aanhoudt.