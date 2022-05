'Militair deelt beelden uit beruchte Azovstal-fabriek'

Video

Op 4 mei zijn Russische militairen het terrein van de Azovstal-fabriek in de Oekraïense havenstad Marioepol binnengedrongen. Op deze beelden, gepubliceerd door de Oekraïense soldaat Nik Mark, is te zien hoe een vrouwelijke soldaat 'Onze vader Bandera' zingt, samen met andere soldaten, terwijl de Russen bezig zijn met hun offensief. Hoeveel mensen er nu nog in de fabriek aanwezig zijn, is onduidelijk.