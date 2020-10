‘Hou bedrijven in leven, want aan coronacrisis komt een einde’

Video

De ‘lockdown light’ die we sinds woensdag zijn ingegaan is slecht nieuws voor onze economie. Met DFT-columnist Martin Visser bespreken we wat het doemscenario is voor onze economie en hoe de aanpak van het kabinet eruit zou moeten gaan zien. ‘Het is kapitaalvernietiging om nu moedwillig goede ondernemingen kapot te laten gaan.’