Hilarisch! Billen Chantal ondergaan pijnlijke bindweefselmassage

VNDG

Chantal wordt een dagje ouder, maar omdat ze nog niet wil spuiten en snijden moet ze iets anders verzinnen om de effecten van de zwaartekracht tegen te gaan. Chantal gaat in behandeling: elke week test ze een ander antiverouderingsinstrument om moeder natuur een handje te helpen.

In deze eerste aflevering van Chantal in Behandeling brengen Chantal en Leco een bezoekje aan Agnieszka. Zij is bindweefselmasseuse en laat een bindweefselmassage nou net een zeer pijnlijke behandeling zijn.