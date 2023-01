Deze gruwelijkheden heeft beruchte maffiabaas op z’n kerfstok

Video

Hij was bijna 30 jaar op de vlucht, maar maffiabaas Matteo Messina Denaro is opgepakt. De baas van de Cosa Nostra op Sicilië wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van meerdere mensen waaronder twee bekende maffiarechters. Correspondent Maarten van Aalderen over de gruwelijkheden waarvoor Matteo Messina Denaro verantwoordelijk wordt gehouden.