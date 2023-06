Agema denkt Rutte te betrappen op leugen: ‘Ik heb het bewijs’

20:45 Video

Tijdens het debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de coronacrisis, vraagt Fleur Agema (PVV) aan minister-president Mark Rutte om de effecten van de avondklok tijdens de coronacrisis te onderzoeken. Mark Rutte beweert dat dit niet mogelijk is, maar dit alleen kan in combinatie met andere maatregelen. Agema beweert het tegendeel.