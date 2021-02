Levensgevaarlijke overweg: 'Risico op een ongeluk is groot'

Video

Begin januari vond een noodlottig ongeval plaats bij een onbewaakte spoorwegovergang in het Drentse Wijster. Spoorbeheerder ProRail is al geruime tijd bezig om alle onbewaakte overgangen te sluiten. De familie Roest uit Valburg maakt iedere dag gebruik van een dergelijke overweg. Het risico op een ongeluk is groot.