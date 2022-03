Raketaanslag op redactie gefilmd

Video

De Koerdische stad Erbil in Noord-Irak is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door twaalf ballistische raketten. Zo ook de redactie van Kurdistan24, een nieuwszender gevestigd in Erbil. Volgens Amerikaanse en Iraakse bronnen zijn de raketten vanuit Iran op de stad afgevuurd. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.