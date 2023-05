'Dit is aankondiging van afscheid Kaag'

14:18 Video

De dochters van Sigrid Kaag vrezen voor haar veiligheid. Dat werd duidelijk in een uitzending van College Tour, waar de D66-partijleider te gast was. Politiek commentator Wouter de Winther denkt dat het uiteindelijk zal gaan leiden tot een vertrek van Kaag uit de Haagse politiek. Dat zegt hij in de podcast Afhameren. Klik hier om de hele aflevering te luisteren.