Johnny de Mol openhartig over toekomst Linda

Video

Johnny de Mol kan zich voorstellen dat zijn tante Linda stopt met televisie maken. De televisiekoningin gaat door een zware periode sinds bekend is wat haar inmiddels ex-vriend Jeroen Rietbergen heeft aangericht achter de schermen bij The Voice of Holland. Dat vertelt de presentator in de podcasts 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild, die vanaf nu te beluisteren is op Spotify.